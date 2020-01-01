روسيا ترصد نحو 18 مليار دولار لمكافحة انتشار كورونا

جهينة نيوز:

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إن الحكومة رصدت نحو 4ر1 تريليون روبل أي نحو 18 مليار دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتداعياته.

وذكر موقع “روسيا اليوم” أن ميشوستين شدد خلال اجتماع حكومي اليوم على أهمية دعم الأقاليم الروسية في الوقت الراهن مشيرا إلى أن الحكومة رصدت لذلك قرابة 171 مليار روبل ولافتا إلى أنه توجد خطة تهدف الى تقديم قروض بشروط ميسرة لفترة قصيرة من الزمن لقطاعي الأعمال الصغير والمتوسط في البلاد.

وفي سياق متصل أظهرت وثيقة نشرت على الموقع الرسمي للحكومة الروسية أنه تم تخصيص مبلغ 2ر5 مليارات روبل أي نحو 66 مليون دولار لشراء 1200 سيارة إسعاف للأقاليم لمواجهة كورونا.

وكانت السلطات الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل ست وفيات و771 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية 595 منها في موسكو ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3548 حالة.