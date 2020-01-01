الأوقاف: استمرار تعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في المساجد حتى 16 نيسان

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الأوقاف استمرار تعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد سورية حتى الـ 16 من نيسان الجاري وذلك عملاً بفتوى المجلس العلمي الفقهي في الوزارة.

وشمل التعليق أيضاً وفق بيان الوزارة كل الدروس الدينية والقرآنية في سائر المساجد حتى التاريخ ذاته.

وكان المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف واتحاد علماء بلاد الشام أصدرا فتوى بتعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد سورية بشكل مؤقت اعتباراً من الـ 15 من آذار حتى الـ 4 من نيسان حرصاً على سلامة المواطنين ومرتادي المساجد لأن أماكن التجمعات والحشود تزيد خطر العدوى وتفشي فيروس كورونا.