استطلاع للرأي يمنح ترامب لقب “الأكثر حماقة”

جهينة نيوز:

صنف استطلاع أميركي للرأي الرئيس دونالد ترامب ضمن الأميركيين الأكثر حماقة.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية فقد منح استطلاع جديد للرأي ترامب والتلاميذ الأميركيين الذين تحدوا التحذيرات بشأن فيروس كورونا عبر مواصلة الاحتفال على شواطئ فلوريدا خلال عطلة الربيع مناصفة لقب الأميركيين “الأكثر حماقة” هذا العام.

وأثارت صور الشواطئ والنوادي الليلية المزدحمة على طول الشريط الشهير في ميامي بيتش بعد التزام معظم الأميركيين بتدابير التباعد الاجتماعي حيرة وغضبا واسعين الشهر الماضي كما تم توجيه التوبيخ والانتقاد لترامب على استهتاره لجهة التعامل مع وباء كورونا.

ووجد الاستطلاع السنوي الذي أطلقه مستشار إعلامي أميركي أن الجمهور الأميركي اعتبر أن الجهتين تصرفتا بتهور.

ومن بين أكثر من ألف أميركي تم الاتصال بهم هاتفيا بشكل عشوائي بين الـ 25 والـ27 من آذار قال 51 بالمئة.. إن ترامب تصرف بحماقة في العام الماضي بينما قال 50 بالمئة الأمر نفسه عن حشود ميامي