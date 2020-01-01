الجيش الليبي يُعلن إسقاط طائرة لحكومة الوفاق

جهينة نيوز:

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش الوطني الليبي طائرة مقاتلة تابعة لقوات حكومة "الوفاق" الليبية، ما أدى إلى مقتل قائدها ومساعده.

وبحسب بيان تلاه الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي "أحمد المسماري" اليوم الخميس فإن وسائط الدفاع الجوي الليبية أسقطت طائرة مقاتلة من طراز (إل 39) تابعة لقوات حكومة الوفاق ظهر اليوم جنوب منطقة "أبو قرين" وقتل على إثرها الطيار ومساعده وهم "عبد الني العريق" و"ابراهيم فرج".

يذكر أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا جدد يوم أمس دعوته لجميع أطراف النزاع في ليبيا إلى إيقاف القتال بشكل فوري، والسماح للأجهزة الطبية بأداء مهامها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث تم تسجيل 10 حالات إصابة بالفيروس في البلاد إلى حد الآن.