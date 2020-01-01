الكرملين: الرئيس بوتين يخضع لفحوصات الكشف عن كورونا بانتظام

جهينة نيوز:

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسي دميتري بيسكوف اليوم الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخضع لفحوصات دورية لكشف إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد كل اجتماع أو لقاء يجمعه بأحد.

وقال بيسكوف للصحفيين: "الرئيس بوتين دوريا يخضع لفحوصات الكشف عن احتمال إصابته بفيروس كورونا المستجد وبشكل منتظم. وذلك بسبب اللقاءات والاجتماعات التي يجريها مع عدد كبير من الناس كل يوم، هذا عدا المؤتمرات والاجتماعات الكبرى".

ويأتي تصريح بيسكوف بعد إصابة كبير الأطباء في مستشفى كوموناركا في ضاحية العاصمة الروسية الذي يعتبر مركزا رئيسيا لعلاج المصابين بفيروس كورونا في موسكو، دينيس بروتسينكو، بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وكان الرئيس الروسي قد زار مستشفى كوموناركا دون إجراءات أمنية إضافية.