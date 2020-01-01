في السويداء.. 525 مواطنا ممن دخلوا بطرق غير شرعية التزموا بالحجر الصحي

جهينة نيوز:

كشف مدير صحة السويداء الدكتور نزار مهنا عن التزام 525 مواطنا ممن دخلوا البلاد بطرق غير شرعية بالحجر الصحي في منازلهم تحت المراقبة الصحية، مشيراً إلى أن منهم من أنهى فترة الحجر الصحي البالغة 14 يوما و تبين أنه غير مصاب بالفيروس، مناشدا الأهالي بالإبلاغ عن القادمين من خارج سورية عبر منافذ غير شرعية إلى المحافظة لإجراء الفحوصات اللازمة حرصا على سلامتهم و سلامة جميع المواطنين.

وأكد مهنا في اتصال هاتفي مع “الوطن” عدم وجود أي إصابة بالفيروس في المحافظة حتى اللحظة و أن جميع اللطخات التي أرسلت إلى المخبر في دمشق للحالات المشتبه فيها كانت نتائج التحاليل الواردة سلبية حتى يوم أمس.

وبين مهنا أنه تم القيام بجميع الإجراءات الخاصة بالعناية الصحية على مستوى المحافظة متمنياً على الأهالي التحلي بدرجة عالية من الوعي والمسؤولية لجهة الالتزام بالإجراءات و الالتزام في المنازل و عدم الخروج إلا للضرورة و تجنب التجمعات.