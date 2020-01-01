الصين تسجل 35 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الخميس تسجيل 35 حالة إصابة بفيروس "كوفيد - 19" خلال الـ 24 الساعة الماضية، على الأراضي الصينية، كلها جاءت من الخارج، في حين تم تسجيل 170 حالة شفاء.

وبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس، خارج ووهان، حتى الآن، 841 حالة جاءت من الخارج، في حين ما زال 701 شخص في البلاد يعانون من المرض، و18 منهم بشكل شديد، كما تم تسجيل 140 حالة شفاء.

وجاء في بيان اللجنة الصينية: "حصلنا من 31 مقاطعة (منطقة ومدن مركزية) على معلومات حول 81.589 حالة إصابة بالفيروس، بينما يعاني منه الآن 1683 شخصا (429 منهم في حالة صعبة)، بينما خرج من المستشفى 76.408 شخصا، وتوفي 3318 شخصا".

كما لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة خلال يوم واحد في مقاطعة هوبي، بؤرة انتشار الفيروس في الصين، في حين خرج من المستشفى 145 شخصا خلال يوم واحد، جميعهم من مدينة ووهان، وتم تسجيل 6 حالات وفاة، جميعهم في المدينة ذاتها.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي 937 ألف مصاب، بينهم أكثر من 47 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 195 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5100 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 110 ألف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الخميس.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بأكثر من 104 ألفا، قبل الصين التي أصبحت تحتل المرتبة الرابعة عالميا، وأكثر من 9 آلاف حالة وفاة، ثم ألمانيا بأكثر من 77 ألف حالة إصابة، ونحو 1000 حالة وفاة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة السادسة بأكثر من 56 ألف مصاب، وأكثر من 4 آلاف حالة وفاة، وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 47 ألف إصابة، وأكثر من 3 آلاف وفاة، ثم بريطانيا بأكثر من 29 ألف إصابة، وأكثر من 2300 حالة وفاة، وسويسرا بأكثر من 17 ألف إصابة، ثم تركيا بأكثر من 15 ألفا، ثم بلجيكا بأكثر من 13 ألف إصابة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 13 ألف إصابة، تليها النمسا بنحو 11 ألف إصابة، ثم كوريا الجنوبية بنحو 10 آلاف إصابة.