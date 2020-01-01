"النصرة" الإرهابية تعدم أحد أعضائها بتهمة التعامل مع الجيش العربي السوري

جهينة نيوز:

زعمت "جبهة النصرة" الإرهابية التي غيّرت اسمها إلى هيئة تحرير الشام أنها وجدت في هاتف أحد أفرادها رسائل صوتية يتحدث فيها مع ضباط في الجيش العربي السوري.

وقالت "النصرة" الإرهابية في إدلب إنها أعدمت أحد أعضائها وهو من بلدة "الجانودية" التابعة لمدينة جسر الشغور، رمياً بالرصاص، بعد توجيه الاتهام اليه بالارتباط بضباط في الجيش العربي السوري.

وكانت "جبهة النصرة" الإرهابية ألقت القبض على الشاب بتاريخ 13 أيار 2019، وأسندت إليه تلك التهمة، بعد ادعائها العثور في هاتفه على رسائل صوتية ومراسلات مع ضباط وعناصر في الجيش العربي السوري، حسب ما نقل مايسمى المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتُصدر هذه الجماعة الإرهابية أحكامها في ريف إدلب بواسطة "أبو عزام الجزراوي" وهو سعودي الجنسية، وهو أيضاً المسؤول الأمني في التنظيم وتجري تلك المحاكمات بشكل سريّ مع ممارسة شتى صنوف التعذيب الجسدي بحق المتهمين، ما يدفع الكثير منهم للاعتراف بأفعال لا علاقة لهم فيها.