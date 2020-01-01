الاستخبارات التركية تعتقل "قائد شرطة عفرين" بتهمتي الفساد والتحرش الجنسي

الخميس, 2 نيسان 2020 الساعة 12:09 | سياسة, محلي

الاستخبارات التركية تعتقل

جهينة نيوز:

اعتقلت القوّات التركيّة، أمس الأربعاء، في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي قائد مايسمى "الشرطة المدنيّة" رامي طلاس.

ونقلت وسائل إعلام أن الاستخبارات التركيّة اعتقلت طلاس بتهم تتعلق بالفساد داخل أقسام شرطة المدينة، إضافة إلى توجيه تهمة "التحرّش الجنسي" له.

ويشغل طلاس رئاسة جهاز الشرطة في مدينة عفرين منذ نحو سنتين ونصف، بعد تشكيل الجهاز من قبل الاستخبارات التركيّة بالتعاون مع الجماعات المسلحة التابعة لها.

ويشتكي أهالي عفرين باستمرار من ممارسات عناصر الشرطة التابعة للمسلحين بحقهم، وذلك إلى جانب الميلشيات التي تمارس السطو والسرقة بحق أهالي المدينة منذ سيطرتهم عليها في آذار 2019، في إطار ماسمّي بمعركة "غصن الزيتون".


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