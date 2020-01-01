"الحصار وباء".. حملة دولية دعماً لغزّة

جهينة نيوز:

تستعد الحملة العالميّة للعودة إلى فلسطين ومؤسسات دولية وعربية وحقوقية، لإطلاق حملة دوليّة إنسانية، اليوم الخميس، للضغطِ من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة في ظل تفشي فيروس كورونا.

ويشارك في الحملة ناشطون في أكثر من 70 بلداً حول العالم وتضم عشرات المؤسسات المدنية والحقوقيّة والإعلاميّة وهيئاتٍ عربية وأوروبية، إضافة إلى مئات النشطاء المدافعين عن الحق الفلسطيني.

وستشهد الحملة تغريداً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم: #الحصار_وباء

وتنطلق الحملة، اليوم الخميس، عن الساعة الـ ١٢ ظهراً والتي ستستمر أيامٍ عدة، كما ستتضمن الحملة مشاركات واسعة من المواقع والصفحات والقنوات التلفزيونية المهتمة بالشأن الفلسطيني.