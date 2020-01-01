753 شخصاً ألزم بالحجر المنزلي في طرطوس

جهينة نيوز:

كشفت لجنة الطوارئ المركزية المعنية بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا في طرطوس السورية عن أن 753 مواطناً من أبناء المحافظة ألزموا بالحجر الصحي في منازلهم خلال النصف الثاني من الشهر الماضي بعد دخولهم إلى المحافظة .

وكشفت اللجنة عن أن 250 شخصاً من هؤلاء الاشخاص أنهوا فترة الحجر البالغة أربعة عشر يوماً وتبين أنهم غير مصابين بالفيروس، وأشارت إلى أن المحافظة تعاني نقصاً كبيراً في عدد المنافس الطبية في المشافي والمحاجر الصحية حيث لا يوجد سوى 27 منفسة، وتشكو أيضاً من قلة عدد عمال النظافة في مجلس مدينة طرطوس وبقية الوحدات الإدارية، وأيضاً من قلة المواد المقننة والزيوت، ولفتت إلى الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية وغير الغذائية وبشكل مركزي وليس محلي كما ذكر أحد أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، تم رفع مقترحات عدّة للحكومة لتدارك النقص الحاصل تحسباً لأي طارئ سلبي قد تشهده المحافظة في حال الإصابة بالفيروس لأي من أبنائها أو سكانها علماً أنها ماتزال خالية من أي إصابة.

وتقرر في الختام التشدّد في تنفيذ التعليمات المركزية بالنسبة لحظر التجوال ومنع التنقل بين المدينة والريف وبين قطاع وحدة إدارية وأخرى ومنع أي استثناء خارج الحالات المستثناة في القرار الحكومي وحصر منح المهمات بالمحافظ ولأي جهة كانت، والعمل على تقديم الدعم اللازم لعمال النظافة الذين يقومون بجهد كبير في هذه المرحلة على قلة عددهم، وتحضير مستلزمات كلها مراكز الحجر الصحي الاحتياطية من تجهيزات وطواقم طبية ووحدات شرطية وغيرها وبحيث تكون جاهزة خلال ساعة في حال الطلب.

وطلب المحافظ من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميم تجربة توزيع المواد من المنتجين إلى المستهلكين التي حصلت في الدريكيش، أمس، إلى مراكز المدن الأخرى لكونها ساهمت في تخفيض أسعار المواد المبيعة من بطاطا وغيرها.