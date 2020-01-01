القوات اليمنية تسيطر على مواقع جديدة في الجوف

جهينة نيوز:

أعلنت القوات اليمنية عن سيطرتها على مواقع مرتزقة السعودية في منطقة "بير السلامي" الواقعة في صحراء الأجاشر في محافظة الجوف على الحدود مع نجران جنوب المملكة.

وعرض الإعلام الحربي اليمني مشاهد لتطهير القوات اليمنية مساحات شاسعة في منطقة "بير السلامي" بصحراء الأجاشر من مرتزقة العدوان السعودي.

كما ظهرت المشاهد سيطرة القوات اليمنية الكاملة على مواقع المرتزقة من بينها مخازن أسلحة متنوعة، كما وثقت المشاهد إحراق مدرعة سعودية .

وتواصل القوات اليمنية التقدم من محاور عدّة لتطهير محافظة مأرب من مرتزقة السعودية.