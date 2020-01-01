بعد شحنة المساعدات الروسية لها.. أمريكا: حان الوقت لنعمل سويا للقضاء على "كورونا"

جهينة نيوز:

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس اليوم الخميس في معرض حديثها عن شحنة المساعدات الروسية لمحاربة فيروس كورونا المستجد، إن الولايات المتحدة وروسيا قدمتا بشكل متكرر المساعدات الإنسانية لبعضهما البعض في أوقات الأزمات، وستواصلان فعل ذلك في المستقبل.

وقالت أورتاغوس في بيان نشر على موقع الخارجية: "قدم كلا البلدين المساعدة الإنسانية لبعضهما البعض في أوقات الأزمات في الماضي، وبلا شك سيفعلان ذلك في المستقبل".

وأضافت: "حان الوقت للعمل معا للقضاء على العدو المشترك [كورونا] الذي يهدد حياة كل منا".

وفي وقت سابق أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن طائرة روسية تحمل معدات طبية للولايات المتحدة هبطت في مطار "جي إف كاي" بنيويورك.

وذكر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن طائرة من طراز "آن-124" الروسية تحمل مساعدات إنسانية من وزارة الصناعة والتجارة الروسية. وتم التوافق بين رئيسي البلدين على هذه المسألة".

وتابع السفير "بلادي تمد يد العون للشعب الأمريكي. إنها لحظة تاريخية واستمرار لتقاليد تعود لقرون. والآن ليس وقت الصراع. يمكننا توفير المعدات والمطهرات والنظارات والأقنعة وأجهزة التنفس لإنقاذ الأمريكيين، وستحقق البعثة الإنسانية الروسية النجاح في حال تم إنقاذ حياة أو شخص واحد".

هذا وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين الماضي، خلال اتصال هاتفي تعزيز التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مكافحة جائحة كورونا.