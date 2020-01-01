جونسون المصاب: أثق في أن الشعب البريطاني سيهزم الفيروس

جهينة نيوز:

يثق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في أن الشعب سيتمكن من هزيمة فيروس كورونا المستجد، داعيا الجميع للبقاء في المنازل.

ووجه جونسون المصاب بمرض "كوفيد 19"، رسالة للشعب البريطاني من داخل الحجر الصحي، معربا عن حزنه من الحصيلة الكبيرة للوفيات مؤخرا، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وأضاف جونسون "التزامنا بالإجراءات المطلوبة يساعدنا في السيطرة على الفيروس. نسعى لتعزيز اختبارات الفيروس ولا بديل عن عزل المصابين".

وأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 29474 والوفيات إلى 2352 بعد تسجيل 4324 إصابة و551 وفاة جديدة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 آذار الماضي، فيروس كورونا المستجد الذي ظهر أواخر العام الماضي في الصين، "جائحة"، إذ تجاوز، حتى الآن، عدد الوفيات 40 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 180 ألف، من بين أكثر من 800 ألف مصاب في أكثر من 177 بلداً وإقليماً في العالم.

وأجبرت الجائحة العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.