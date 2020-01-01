ضمن المبادرات الثقافية.. كتاب الأغاني الثاني مفتوح للقراء إلكترونياً

جهينة نيوز:

ضمن الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم من انتشار فيروس "كورونا"، افتتحت اليوم وحتى الـ 16 من الشهر الحالي مجلدات موسوعة كتاب الأغاني إلكترونياً أمام القراء والمهتمين بالشأن الموسيقي.

وأسس الموسوعة الباحث والموسيقي الدكتور سعد الله آغا القلعة ضمن مشروع التأسيس لنهضة موسيقية عربية جديدة تقوم على تطوير قراءة تحليلية جديدة لأعمال كبار الموسيقى العربية بهدف كشف مكامن الإبداع في مئات الأعمال الغنائية والموسيقية من نتاجهم الذي تكون خلال فترة النهضة التي عاشتها الموسيقى العربية في القرن العشرين لتكون تلك القراءة مرجعاً لتوجيه مسارات الإبداع القادمة.

ويسعى آغا القلعة في سياق الموسوعة لاختيار أهم مئة عمل غنائي وموسيقي من نتاج تلك النهضة بهدف توليد قراءة جديدة عن تطور الموسيقى العربية ضمن مراحل زاهية سابقة واستنباط العناصر التي ولدتها.

ويوضح الدكتور آغا القلعة في صتريح لوكالة "سانا" أنّ الموسوعة تتضمن تفاصيل ما نفذ من أعمال من توثيق وتقييم وتحليل واستطلاعات رأي وتحديد العناصر التي أدت إلى النهضة الموسيقية في الوطن العربي القرن الفائت إضافة إلى توصيف واقع الموسيقى العربية اليوم.

وعن سبب فتح الموسوعة أمام المهتمين إلكترونياً، بين الدكتور آغا القلعة أن الإنسان يبحث في فترة عصيبة كهذه عمّا يسهم في توازنه النفسي والعاطفي وفي إغناء معرفته في مواضيع لصيقة بقلبه ووجدانه لتكون هذه المبادرة جزءاً من المبادرات الثقافية المماثلة على امتداد العالم.

وتعتمد موسوعة كتاب الأغاني الثاني تقنية النصوص المتشعبة وهي مدعمة بالوسائط السمعية والبصرية ذات الحجوم الكبيرة ما يجعل من المتعذر نشرها بكامل عناصرها ما يؤدي بالنتيجة إلى إمكانية وحيدة لنشرها وهي عبر الإنترنت.