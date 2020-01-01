التوجيه بتأمين مواصلات لموظفي جامعة دمشق "الضروريين".. واهتمام باستكمال تصدير بقية النتائج الامتحانية

جهينة نيوز:

راسلت رئاسة جامعة دمشق عمداء الكليات لبيان أسماء الموظفين الضروري تواجدهم لضمان سير العملية التعليمية لإصدار تصريحات لهم من قبل وزير التعليم العالي للسماح لهم بالتنقل، حيث ستقوم جامعة دمشق بتأمين مواصلات للموظفين المستدعى وجودهم لتسيهل انتقالاهم إلى الجامعات.

هذا ويتوقع أن يبدأ ذلك مطلع الأسبوع القادم لحين إصدار الموافقات اللازمة.

في السياق أكد عميد كلية الحقوق بدمشق هيثم الطاس لـ “الوطن” أن هناك متابعة للموضوع بشكل كامل من الجامعة، من خلال عمداء الكليات حيث يقطن معظمهم بريف دمشق، منوها بأن كلية الحقوق صدرت لحد الأن حوالي نصف النتائج الامتحانية وبقي النصف.

وتحدث الطاس عن الصعوبات المرافقة لعملية إصدار النتائج والتي من المقرر أن تتابع مطلع الأسبوع القادم بعد التنسيق مع رئاسة جامعة دمشق بمنح الموظفين موافقات من الوزير وتأمين مواصلات لهم.

وتمنى عميد كلية الحقوق من الطلاب التحلي بالصبر حيث أن هذه الأوضاع تمر على الجميع ووعد بمتابعة الموضوع بشكل شخصي لحين إصدار نتائج الطلاب.