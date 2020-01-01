مسؤولو "البريميرليغ" واتحاد المحترفين يفشلون في محادثات تخفيض الأجور

جهينة نيوز:

أخفقت المحادثات بين مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز واتحاد اللاعبين المحترفين في التوصل إلى اتفاق بشأن خفض محتمل لرواتب اللاعبين أو تأجيلها بسبب توقف النشاط من جرّاء تفشي فيروس كورونا.

وناقش ممثلون بارزون عن اتّحاد اللاعبين المحترفين ورابطة الدوري الممتاز وروابط مسابقات الدوري الأدنى درجة، العديد من القضايا من جرّاء تداعيات الوباء وقالوا إنهم سيواصلون المحادثات.

وتسبب قرار توتنهام هوتسبير بتخفيض رواتب 550 من عامليه غير اللاعبين بنسبة 20 % ارتباطا بآثار فيروس كورونا في مزيد من الضغوط على لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل تخفيض أجورهم أو تأجيلها.

ويجري اتحاد اللاعبين المحترفين محادثات مع رابطة الدوري الممتاز حول أفضل طريقة للتعامل مع الإيقاف الحالي للمباريات، لكن تحركات بعض الأندية من أجل استغلال خطة الحكومة لمنح إجازات من دون راتب أثارت انتقادات حادة.

وقال المسؤولون في بيان مشترك: لم يتمّ التوصل إلى قرار اليوم وستستمر المناقشات خلال الـ48 ساعة المقبلة لحل العديد من القضايا البارزة ومن بينها رواتب اللاعبين واستئناف موسم 2019-2020.

وذكرت تقارير صحفية، أمس الأربعاء أن اتحاد اللاعبين المحترفين بعث رسالة عبر البريد الإلكتروني لأعضائه يحثهم على عدم توقيع أي اتفاق مع أنديتهم بشأن خفض الرواتب أو تأجيلها، من دون استشارة الاتحاد.

وتمّ تعليق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الـ 30 من شهر نيسان على الأقل بسبب جائحة كورونا، وتعرّضت أندية في كل أنحاء البلاد لخسائر ضخمة في إيرادات تذاكر المباريات.