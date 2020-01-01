لا 50% حجم إضافي للانترنت ولا إلغاء للآلية المطبقة.. الاتصالات: أي جديد نعلنه رسميا!

جهينة نيوز:

أخيرا خرجت الشركة السورية للاتصالات عن صمتها لتنفي ما أشيع عبر صفحات التواصل الاجتماعي نفياً قاطعاً حول إضافة 50% كحجم إضافي على الباقة الشهرية المخصصة للمشتركين (للشهر الثاني على التوالي).

الشركة أهابت في بيان لها بالمشتركين استقصاء الأخبار من المصادر الرسمية أو من خلال مواقعها وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مصادر رسمية أكدت أن أي إجراء جديد قد تتخذه الهيئة الناظمة سيعلن بشكل رسمي، وأن ما أشيع من جميع صفحات التواصل لاصحة له على الإطلاق، كما لاصحة لإلغاء الآلية المتبعة والمطبقة حاليا والخاصة بباقات الأنترنت.