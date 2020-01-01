نورمحمدوف ينسحب من "النزال الملعون"

جهينة نيوز:

أعلن الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA)، عن انسحابه من النزال المرتقب ضد الأمريكي توني فيرغسون بسبب الإجراءات المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكتب حبيب عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام": أنا جالس في منزلي في الحجر الصحي وأراقب ردود الأفعال حول إقامة النزال، وتبين لي أن العالم بأسره في الحجر، وحبيب وحده عليه المجازفة من أجل نزال!.

وتابع حبيب قائلًا: بالتأكيد أنا مستاء أكثر منكم لإلغاء النزال.. أنا مثل الكثيرين منكم كانت لدي خطط كثيرة بعد النزال، لكن الأمر ليس بيدي.. أعظم دول وشركات العالم مصدومة مما يحدث "كورونا"، وعلى حبيب خوض النزال! أهذا ما تقصدونه؟ اعتنوا بصحتكم وضعوا أنفسكم في مكاني.

يذكر أنّه كان من المقرر إقامة النزال المرتقب بين حبيب وفيرغسون، في الـ18 من أنيسان الجاري، في لاس فيغاس بمدينة نيويورك، لكن السلطات في هذه المدينة الأمريكية فرضت حظراً على إقامة الأنشطة الجماعية في محاولة للحدّ من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، الأمر الذي دفع بالأمريكي، دانا وايت، رئيس منظمة "UFC" للبحث عن مكان جديد لإقامة نزالات دورة "UFC 248".

ويوصف النزال بين البطلين حبيب وفيرغسون بـ"الملعون"، لأن هذه المرة هي الخامسة التي تحاول فيها "UFC"، تنظيم نزال بينهما، بعدما تم تأجيله في المرات الأربع السابقة لأسباب مختلفة.

والجدير بالذكر، أن حبيب يحتفظ بسجل خال من الهزائم، بـ 28 فوزا في 28 نزالا، أما فيرغسون، فحقق 25 فوزا مقابل 3 هزائم.