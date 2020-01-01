اردوغان كلف الخزينة التركية مليارات الدولارات لدعم الارهابيين و يتحمل مسؤولية تفشي كورونا

جهينة نيوز:

أكد حزب الشعب الجمهوري التركي مجدداً اليوم ان رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يتحمل مسؤولية تفشي وباء فيروس كورونا في معظم الولايات التركية بسبب تأخره باتخاذ الإجراءات العملية والسريعة لمنع انتشاره وصرفه مليارات الدولارات بدعم التنظيمات الإرهابية في سورية والاعتداء على أراضيها.

ولفت نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري فائق آوزتراك إلى أن أردوغان كلف الخزانة التركية مليارات الدولارات في دعمه التنظيمات الإرهابية في سورية وعدوان قواته على إدلب وأراض شمال سورية ولم يعمل على تطبيق توصيات الأطباء والمختصين لمنع تفشي وباء كورونا معرباً عن استغرابه حملة التبرعات التي أطلقها أردوغان والتي طلب فيها من مواطنيه تقديم الأموال بهذا الصدد خلافاً لبقية الدول والحكومات في العالم.

وشدد آوزتراك على أن تركيا تواجه أزمة مالية واقتصادية خطيرة حتى قبل انتشار فيروس كورونا بسبب الإسراف في المبالغ الكبيرة التي يصرفها أردوغان كما يشاء ودون أي رقابة.