أكثر من 98 بالمائة من الشركات الصناعية الرئيسية تستأنف العمل في الصين

جهينة نيوز:

ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات اليوم الاثنين أن قطاع التصنيع في الصين حقق تقدما مطردا فى استئناف الإنتاج، حيث استأنفت 98.6 بالمائة من الشركات الصناعية الرئيسية فى جميع أنحاء البلاد العمل حتى يوم السبت الماضي.

قال شين قوه بين نائب الوزير في مؤتمر صحفي، إن حوالي 89.9 بالمائة من العاملين في الشركات الصناعية التي تبلغ إيراداتها السنوية أكثر من 20 مليون يوان (حوالي 2.84 مليون دولار أمريكي) قد عادوا إلى مواقعهم.

وفي مقاطعة هوبي، تجاوز متوسط معدل استئناف العمل للشركات الصناعية 95 بالمائة حتى الآن.

وأضاف نائب الوزير أن أعمال الإنتاج والتشغيل لشركات الأدوية الكبيرة التي تنتج الفيتامين والمضادات الحيوية والمكونات لمضادات الحمى والمسكنات عادت إلى طبيعتها.

وفي نفس الوقت، استأنفت 76 بالمائة من المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم العمل فى عموم البلاد.

وأشار شين إلى أن نحو 92 شركة رائدة في الصناعات الرئيسية ساعدت في تعزيز استئناف العمل لأكثر من 400 ألف شركة في مراحل المنبع والمصب.

المصدر: وكالة شينخوا