أبراج الخميس 2 نيسان مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مواليد 2-4: شخص لديه رؤية واضحة ويحب النضال لأجل أهدافه ولا يحب الزيف أو الوعود ويبحث عن الحقيقة وقادر على تغيير آرائه إذا قدمنا له الأدلة.

هذا العام: قد لاتوجد إشارات محدودة لأنّ هناك تعب في الصحة أو العمل وخلاف في المال ربّما بسبب ورثة أو تعويض وللبعض تغيير في المسكن.. تبذل الكثيرمن العمل للنجاح.. هناك خلاف في العائلة قد تكون قصة فيها عقار وبالمجمل توحي بالراحة الفترة القادمة، ويجب ان تنتظر الشهر المقبل لإيجاد الحلول.

الحمل:

مايزال النهار يحمل لك مطبات وتضغط على نفسك لتأمين متطلبات العائلة وانسجم معها.. هناك أمور فيها جمود وربما احتكاك محتمل للبعض.. تتعايش بتراضي مع العائلة.. وفي المساء بانتقال القمر إلى برج الأسد تربط الأمور ببعضها والفترة القادمة فيها ربح معنوي ومادي ومن المساء حتى الغد أمورك جيدة.

الثور:

نهارك فيه استقبال وزوّار ورحلة قصيرة وحججك الكلامية قوية وأغلب أحاديثك اليوم هي الأقوى وفيها صداقات جديدة وتولد في بعض المجالات الترفيه والمناسبات..على صعيد علاقاتك العاطفية أنت على وشك الذبول قليلاً، وفي المساء قد تصطدم ببعض الأمور العقارية أو العائلية.. في النهار حركة وتواصل ومقابلات وفي المساء نهبك الهناء مع العائلة.

الجوزاء:

في الصباح يزداد التعامل المادي وتكون محظوظاً، فلاتضيع الوقت في المصروف الزائد.. مشغول بحسابات مستقبلية، وفي المساء أخوة وجيران وأفكار وربما مسؤوليات كثيرة بالحركة والتواصل وتجمعك الصدفة بمن يهتف قلبك لهم.. الحركة لك اليوم وغداً.

السرطان:

بما أن القمر في برجك تكون في مرحلة فيها تقلبات وتطلّ على نشاطات واعدة وأرباح ويشجعك بطاقة ممتازة وتضع برنامجاً لشؤونك.. الوقت صار مناسباً للمال في المساء والغد.

الأسد:

تصغي إلى صوتك الداخلي وحاول اختيار مايقوله قلبك قد تجد مبتغاك وربما تشتبك مع أحد المحيطين بك وتلجأ إلى استعراض القوى.. تطلق مشروعاً شخصياً لكن الظرف غير مناسب فيه نميمة ومعاتبات.. بانتقال القمر إلى برجك الأمور تعيش بحالة حب وشغف، وبعد القلق تصبح الأمور جيدة لك.. في النهار قمت بتضخيهم بعض الأمور لكن في المساء هناك شعاع سلام لك.

العذراء:

في بحر النهار أمورك جيدة ونشاط اجتماعي وتطلب مساعدة من الأصدقاء.. أي نهارك مقسم إلى قسمين في أعمال وحركة وتواصل وضبط أوضاع وفي المساء فرصة قادمة لكن يجب أن تكون ثقتك عالية وتحذر من المتطفلين وتحضّر نفسك لمشكلات غير متوقعة وتحاول معالجتها بهدوء في المساء.

الميزان:

كن متحسباً لبعض المعاكسات ولا تعطي ثقتك لمن لايستحقها وجهّز نفسك جيداً وتعامل بدبلوماسية ولاترفع صوتك في وجه من يعارضك لأن أمورك تتراجع لكن في المساء سهرة ولقاء وتحقيق أمنية عن طريق الأصدقاء.

العقرب:

من الصباح طموحاتك تزداد بإلغاء الأحزان ورغبتك بالسفر والمسايرة وفي المساء تقدم صورة إيجابية عنك لرئيسك في العمل أو في العائلة وربما هناك زيارة طبيب أاو تعامل بلغة غير لغتك.. احسن التصرف إزاء كل المستجدات وتعامل بلباقة ودبلوماسية وهذا هو المطلوب منك في المساء.

القوس:

بما أن القمر مايزال في برج السرطان فهذا يعني أن أجواءك غالباً ماتكون حزينة واحتمال أحدهم يطلب مساعدتك فلا تبخل وفترة ممتازة لتنشيط الروحانيات وفي المساء تعامل مع الآخرين ورهان معهم وربما تحصد مازرعت.. ربما هناك حركة اتثالات واستقبال زوار ومرحلة جديدة تحصل فيها على وعود لاتدع شيئاً يدفعك لليأس.. في المساء جوك جميل.

الجدي:

لاتقدم على أي مباردة وابق على الحياد إذا واجهتك مشكلة شخصية وربما في أمور الشراكة ولاسيما أنّ القمر في برج السرطان في النهار يعطيك بعض التردد.. في المساء تصل إلى نتائج إيجابية وتتبع نظام توفير ييسر مهامك التي تريد تنفيذها ويحلو لك اللقاء وهناك رعاية جيدة وحب، لكن احذر التّوتر واللعب بالنار لأنّ المريخ انتقل منك إلى بيت المال الفترة القادمة تحمل أخبار سارة تعطيك اطمئنان على المال مع ذلك يجب أن تكون حذراً على مالك في الفترة القادمة.

الدلو:

تزداد ضغوط العمل في الصباح لاتعاند الناس في شؤونك الخاصة ولاتهمل صحتك وفي المساء تضبط أعمالك وتظهر بعض الانفعالات وهناك تركيز على شركاء العمل والعافطة والمطلوب توازن ولاتتسرع بالقرارات.. قد يظهر بعض التأجيل إن لم تحبك أمورك جيداً..

الحوت:

الثقة موجودة في بحر النهار والطاقة تعطيك حظوظ وربما ربح مادي ومعنوي ويقترب منك الحبيب وتزداد المحبة ولاتهمل واجب على حساب آخر ونظم وقتك وأعمالك ولاتتأخر بمواعيدك.. ربما هناك تأجيل لبعص الأعمال وهناك في المساء مغالطة وربما تكشف سراً أنت حرصت على كتمانه ربما تعاكسك الأمور مساءً لكن الحظ لك في النهار.