رغم كورونا .. مظاهرات شمال لبنان تندد بالفساد و 16 اصابة جديدة بكورونا

جهينة نيوز:

خرق عدد من الشبان في مدينة الميناء شمال لبنان توقيت حظر التجول، وجالوا على متن دراجاتهم في المدينة ، ونفذوا مسيرة انطلقت من شارع ساحة السمك، فالبوابة وحي الزراعة فبور سعيد فالسنترال. وذلك احتجاجا على الأوضاع الراهنة والضيق الاقتصادي .

وتوجه قسم من المحتجين إلى مبنى منزل مفتي طرابلس والشمال الشيخ الدكتور ملك الشعار في شارع المنلا في مدينة طرابلس ورددوا هتافات منددة بالفساد بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

و في سياق متصل افادت قناة المنار ان “الجيش اللبناني فرق عددا من الشبان لدى خروجهم بمسيرة احتجاجية على الوضع المعيشي والاقتصادي في مدينة طرابلس تنفيذا لمقررات منع التجمعات ضمن الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا”.

و كانت أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان أنه حتى تاريخ ١/٤/٢٠٢٠ بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة ٤٧٩ حالة بزيادة ١٦ حالة عن يوم امس، علما ان عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ ٤٩٠ فحصا.

ولم يتم تسجيل أي وفاة جديدة بالفيروس، ويستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على اثنتي عشرة.