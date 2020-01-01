إيران: على الأمريكيين التفكير بتداعيات أي عمليات استفزازية قبل تنفيذها في العراق

جهينة نيوز:

دعا يحيى رحيم صفوي المستشار العسكري للمرشد الإيراني علي خامنئي الولايات المتحدة إلى التفكير بعواقب أي عمليات استفزازية قبل تنفيذها في العراق.

وقال صفوي: "على الولايات المتحدة أن تتقبل تواجدها غير القانوني في العراق واحتلالها أراضيه، ودفاع العراق عن نفسه أمام المغامرات الأمريكية لا يمكن تجنبه".

وأضاف: "انتهاك السيادة العراقية لن يكون لصالح الجيش الأمريكي والإدارة الأمريكية ولا يمكن للمنطقة تحمل أزمة جديدة".

وشدد صفوي، على ضرورة أن "تفكر الإدارة الأمريكية مليا بـالنتائج قبل اتخاذ أي قرار مستفز في العراق".

وقال: "يمكن تفسير التحركات العسكرية في القواعد الأمريكية على أنها إعادة تنظيم للصفوف والتقليل من أي خسائر، لكننا لا نستبعد أن تقوم بإثارة التوتر نظرا لاستمرار تواجدها الاحتلالي في العراق" و ذلك بحسب ما ذكرت "RT".

و في وقت سابق أكد المتحدث بأسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، ان التحركات العسكرية الاميركية في العراق ، تأتي خلافا للمطالب الرسمية والشعبية في العراق، داعيا الولايات المتحدة الى تجنب اثارة التوترات في المنطقة.

وفي تصريح ادلى به اليوم الاربعاء نقلته وكالة فارس، في معرض تعليقه على التحركات العسكرية الاميركية في العراق، قال موسوي: في الوقت الذي يؤكد فيه الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي على وقف الاجراءات العدائية والمثيرة للتوتر في ظل انتشار فيروس كورونا، تأتي هذه التحركات الاميركية خلافا للمطالب الرسمية الرسمي للحكومة العراقية والبرلمان والشعب العراقي ، الأمر الذي يثير التوترات ويمكن أن تجر المنطقة الى عدم الاستقرار وايجاد ظروف كارثية.

وطالب المتحدث باسم الخارجية الايرانية، القوات الاميركية احترام ارادة الحكومة العراقية والشعب العراقي الداعية الى انسحاب هذه القوات من هذا البلد، وتجنب اثارة التوترات في المنطقة.