ايران تجري دراسات نهائية على دواء استعمل في الصين ومؤثر في علاج كوفيد19

جهينة نيوز:

أعلن المدير العام لشؤون الأدوية بمنظمة الغذاء والدواء في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاربعاء، عن انتاج نوع من الأدوية المؤثرة في علاج مرض "كوفيد19"، وان العمل جاري على الدراسات النهائية لهذا العقار.

وأشار غلام حسين مهر عليان الى إجراءات منظمة الغذاء والدواء في مجال توفير وانتاج نوع من العقارات في علاج مرض "كوفيد19"، وقال: ان عقار "اويغان فافبيراوير" هو ماركة يابانية وقد تم استخدامه في الصين لعلاج المرضى، وقد أشارت النتائج أنه يساهم في تقصير فترة الرقود بالمستشفى وكان مؤثرا في تحسين الوضع العام للمرضى.

وأضاف: ان رغم النتائج الايجابية الاولية، الا ان هذا العقار لم يتم تأييده بعد من قبل المنظمات الدولية للأدوية، لعلاج كوفيد19، وهو بحاجة الى فترة طويلة من المزيد من الدراسات.

وتابع: تمكنا من الحصول على مقادير قليلة من هذا العقار، وتم فورا وضعها تحت تصرف الباحثين الايرانيين لدراسته سريريا، وفي الوقت الحاضر تجري الدراسات النهائية واستخلاص وفرز النتائج، حيث ستقرر اللجنة العلمية لمكافحة كورونا نظرا للنتائج بشأن إدخاله الى البروتوكول العلاجي.

وأردف انه نظرا للنتائج الاولية الايجابية فقد تم تم توفير المواد الاولية لانتاج هذا العقار من المصادر العالمية المعتبرة، وقد تم التوصل الى صيغته في البلاد، وتمكنت شركة لانتاج الادوية من انتاجه بمقادير محدودة، معربا عن شكره لجميع الكادر الطبي والتمريضي لجهودهم في مكافحة فايروس كورونا.