لمدة 12 ساعة يومياً .. خطوط ساخنة للاستفسارات بخصوص كورونا وألف طبيب في دمشق تحت التصرف

جهينة نيوز:

خطوط ساخنة للرد على الاستفسارات وفريق أطباء تحت التصرف وتواصل عن بعد مع أصحاب خبرة في الصين وفرنسا وايطاليا مسارات عدة أطلقتها نقابة أطباء دمشق بهدف التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

نقيب أطباء دمشق الدكتور حسن غباش أوضح أن النقابة وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية ودورها المهني والانساني أطلقت عدة مبادرات بالتزامن مع تفشي الفيروس المستجد في أنحاء العالم وتسجيله كجائحة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وبين الدكتور غباش أن النقابة قامت بإحصاء الأطباء الجاهزين لتقديم الخدمات الصحية العامة في حالات الطوارئ وتقسيمهم في قطاعات وأماكن في حالات صعوبة الحركة بين المناطق وسترفع قائمة بأسمائهم الى وزارة الصحة ليكونوا تحت تصرفها وعددهم نحو ألف طبيب.

ولفت نقيب أطباء دمشق إلى توزيع منشورات توعية حول المرض وأعراضه وسبل الوقاية منه ضمن مدينة دمشق في المشافي العامة والخاصة وبعض الأحياء بالتعاون مع المخاتير وعدد من المتطوعين والجمعيات الأهلية.

وعن التواصل مع أطباء عالميين ذكر الدكتور غباش أن النقابة نظمت لقاء عبر شبكة الانترنت لمدة 4 ساعات مع مجموعة من الاختصاصيين اصحاب التجربة في التعامل مع الوباء في الصين والمانيا وفرنسا وايطاليا للاستفادة من خبراتهم السريرية في تدبير المرضى والاطلاع على أحدث الأدلة العلمية المتعلقة بتطور المرض.

وأشار الدكتور غباش إلى أن النقابة نشرت اللقاء عبر صفحتها على الفيسبوك لضمان وصوله إلى أكبر عدد ممكن من الأطباء والذي قدر بنحو 10 آلاف.

وعن مبادرة الخطوط الساخنة أوضح الدكتور غباش أنها تهدف الى تخفيف العبء عن المشافي والعيادات وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين من خلال الاستماع لهم والإجابة على اسئلتهم وفق بروتوكول طبي مصدق من قبل وزارة الصحة.

ويستقبل فريق النقابة الاتصالات من الساعة 9 صباحا ولغاية الساعة 9 مساء من خلال الأرقام الساخنة 3343131-3334733- 0993394391 -0993394392 -0993394390 حسب الدكتور غباش الذي لفت إلى إمكانية تمديد الفترة على مدار الـ 24 ساعة في حال الطوارئ.