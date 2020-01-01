السورية للتجارة تنفي رفع أسعار المواد المباعة في صالاتها

الأربعاء, 1 نيسان 2020 الساعة 23:17 | شؤون محلية, أخبار محلية

السورية للتجارة تنفي رفع أسعار المواد المباعة في صالاتها

جهينة نيوز:

أكد المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم أن لا صحة لما تناولته بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية المتوفرة في صالات السورية للتجارة.

وأشار نجم إلى أن جميع المواد التي يتم بيعها حالياً للمواطنين عبر البطاقة (الذكية) الالكترونية (السكر والأرز والشاي والزيت) مازالت على أسعارها المحددة سابقاً ولم يتم أي تعديل عليها موضحاً أن أسعار باقي المواد الموجودة في صالات السورية للتجارة بقيت على حالها دون أي تعديل.

ولفت نجم إلى أنه يتم بيع جميع المواد والسلع الغذائية والخضار والفواكه واللحوم وفق نشرة الأسعار التي تصدرها المؤسسة السورية للتجارة بشكل يومي.

و كانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي زعمت ان السورية للتجارة رفعت اسعار المواد المدعومة بما فيها بمادة السكر.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا