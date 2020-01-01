قوات الاحتلال الأمريكي تدخل قافلة شاحنات محملة بمواد لوجستية إلى مطار خراب الجير بريف الحسكة

الأربعاء, 1 نيسان 2020 الساعة 22:46 | شؤون محلية, أخبار محلية

قوات الاحتلال الأمريكي تدخل قافلة شاحنات محملة بمواد لوجستية إلى مطار خراب الجير بريف الحسكة

جهينة نيوز:

واصلت الولايات المتحدة الأمريكية خرقها القوانين الدولية حيث أدخلت اليوم قافلة جديدة مؤلفة من سيارات وآليات محملة بمواد لوجستية تستخدم في التحصينات الهندسية العسكرية إلى ريف الحسكة قادمة من العراق.

و ذكرت مصادر أهلية قولها انها رصدت دخول قافلة مؤلفة من 20 شاحنة تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي إلى قاعدتها اللاشرعية في مطار خراب الجير في محيط المالكية بريف الحسكة قادمة من العراق تحمل مواد لوجستية متنوعة.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها في منطقة الجزيرة السورية لسرقة النفط والثروات الباطنية السورية.


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