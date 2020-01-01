عقاقير روسية قيد التجربة، لمكافحة فيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي "تاتيانا غوليكوف" أن السلطات الروسة سوف تدرس ثمانية عقاقير لعلاج فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى أنها ستختبر ٢٢ دواء جديد، وأن النتائج ستظهر في 10 نيسان الجاري.

وقالت غوليكوف في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء: <في الوقت الحاضر قام المركز العلمي الحكومي "فيكتروم" بتطوير نظام اختبار للكشف عن الأجسام المضادة في دم المريض المصاب، أو المرضى اللذين تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، هذا النظام الجديد سيساهم في دراسة مناعة السكان وتقييم فعالية اللقاحات التي يتم تطويرها>.

يذكر أن مركز البحوث الروسية صرح في وقت سابق عن وجود حوالي 60 متطوعا من روسيا سيشاركون في التجارب على اللقاحات الجديدة، التي ستبدأ في 29 حزيران المقبل.