القطاع الخاص الأمريكي يخسر 27 ألف وظيفة في الشهر الماضي

جهينة نيوز:

أفادت مؤسسة "أوتوماتيك داتا بروكيسينغ"، الأمريكية للتحليل الآلي ومعالجة البيانات، اليوم الأربعاء، بأن عدد الوظائف في الشركات الأمريكية الخاصة انخفض في شهر مارس/ آذار الماضي، بمقدار 27 ألف وظيفة مقارنة بالشهر السابق، للمرة الأولى منذ سبتمبر/ أيلول عام 2017.

وقال المكتب الصحفي للمؤسسة في بيان نشر اليوم، إن عدد الوظائف انخفض على وجه الخصوص، في الشركات الصغيرة، في الشهر الماضي مارس/ آذار بمقدار 90 ألفًا، وزاد عدد موظفي الشركات متوسطة الحجم من 50-499 موظفًا إلى 7 آلاف موظف، وظهرت في الشركات الكبيرة 56 ألف وظيفة جديدة.

وأوضح البيان أنه في قطاع الخدمات، انخفض عدد الوظائف بمقدار 18 ألف وظيفة، وفي قطاع إنتاج السلع، بمقدار 9 آلاف وظيفة. وفي الوقت نفسه، انخفض عدد العاملين في شركات المقاولات الخاصة بالدولة في مارس/ آذار بمقدار 16 ألفًا، وفي قطاع الصناعات زادت بنسبة 6 آلاف.

وتوقع محللون استطلعت "رويترز" آراءهم انخفاضا بعدد الوظائف بمقدار 150 ألفا.

وتواجه البلاد في الوقت الحالي أزمة حقيقة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في أغلب الولايات الأمريكية.

وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، وفاة 865 شخصا جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الجامعة في بيان: "وصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 188 ألفا و172 إصابة، بعدما تأكدت خلال الـ24 ساعة الأخير إصابة 24 ألفا و743 شخصا إضافيا بالفيروس. كما بلغ حتى اليوم عدد الوفيات 3873 شخصا".