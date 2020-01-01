وزير الصحة الايراني: 67 مليون شخص خضعوا للفحص الأولي بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

اعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، سعيد نمكي، ان 67 مليون شخص من المواطنين خضعوا لمشروع الفحص الأولي لتشخيص الاصابة بفيروس كورونا لحد الآن.

واضاف نمكي: ان نحو 55 مليون مواطن تم فحصهم المبدئي عن طريق الهاتف، و12 مليون شخص عن طريق منظومة وزارة الصحة التي انشئت لهذا الغرض.

واردف وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي قائلا: هذه الخطوة الكبيرة تمت بتعاون المواطنين، وهذا يدل على ثقة الشعب بالنظام الصحي.

واشار نمكي الى 430 ألف شخص تم فصحهم في المراكز الطبية، مضيفا: تم نصيحة 104 آلاف شخص بالبقاء في منازلهم، وتم معالجة 2584 شخصا في اماكن اقامتهم.

واردف قائلا: تم احالة 19247 شخصا الى المستشفيات، تم خضع للعلاج 5988 شخصا، وقد أدى هذا الفحص المبدئي الى رفع هذا العب الثقيل عن المستشفيات.

وأكد وزير الصحة الايراني ان خطة التباعد الاجتماعي ستسمر لغاية يوم الاربعاء المقبل 8 ابريل /نيسان، وبعدها سيتم تطبيق خطة التباعد الاجتماعي الذكي بهدف استئناف الأعمال التي تقدم خدمات محددة، واستمرار نشاط المراكز والعلمية والثقافية والدينية وفق اجراءات خاصة.

ومضى نمكي قائلا: ان وضع المحافظات أفضل من السابق، لكن هذا لا يعني السيطرة على وباء كورونا، وانما يعني ادارة هذا الوباء.