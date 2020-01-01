التربية: تعقيم وتنظيف أكثر من تسعة آلاف مدرسة و42 مركزاً في جميع المحافظات

جهينة نيوز:

أنهت وزارة التربية في سورية عملية تعقيم وتنظيف 9024 مدرسة في جميع المحافظات وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية للتصدي و الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبينت الوزارة في بيان صدر اليوم أنها أنجزت في الإطار ذاته تجهيز 42 مركزاً و28 مدرسة لحالات الطوارئ بمعدل مدرستين لكل محافظة و14 مدرسة كمركز صحي بمعدل مدرسة في كل محافظة إضافة إلى 12 مركزاً من مراكز الإقامة كمراكز حجر صحي.

وكانت الوزارة دعت مديرياتها في المحافظات الشهر الماضي إلى تنفيذ إجراءات السلامة والأمان في المدارس جميعها وتنظيفها وتعقيم المرافق الصحية فيها بالوسائل المتاحة وإنهاء تنظيف المدارس كافة قبل انتهاء فترة تعليق الدوام المدرسي وتفعيل عمل المستوصفات المدرسية لمتابعة حالات الطلاب والمعلمين في المنطقة التعليمية.