بعد اجتماعه اليوم.. "اليويفا" يتّخذ قرارات مهمة بشأن البطولات الأوروبية

الأربعاء, 1 نيسان 2020 الساعة 19:18 | رياضة, كرة القدم

بعد اجتماعه اليوم..

جهينة نيوز:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد اجتماع له اليوم الأربعاء عن تعليق كل مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل أكثر من 30 مباراة متبقية على نهاية البطولتين.

كما قرر الاتحاد تأجيل كل مباريات المنتخبات الوطنية المقررة في حزيران المقبل، والمتضمّنة مواجهات في ملحق تصفيات بطولة كأس أوروبا.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد أعلن قبل أسابيع تأجيل نهائي بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي إلى أجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس كورونا، بعد أن كان مقررا في نهاية شهر حزيران القادم


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