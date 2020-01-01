السعودية تطلب إعادة النظر قبل التخطيط للحج

جهينة نيوز:

صرح وزير الحج والعمرة في السعودية "محمد صالح بن طاهر تجد" في تصريح للتلفزيون الرسمي العودي يوم أمس أن المملكة تحث المسلمين على التريث قبل وضع خطط لأداء فريضة الحج هذا العام إلى أن تتضح الرؤية أكثر بخصوص جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يؤدي حوالي 2.5 مليون مسلم فريضة الحج سنويا ويعد ذلك مصدر دخل رئيسي للملكة.

وكانت السعودية قد علّقت في وقت سابق أداء العمرة حتى إشعار آخر، كما أوقفت جميع رحلات الطيران الدولية للركاب إلى أجل غير مسمى، ومنعت قبل أيام الدخول والخروج إلى عدة مدن منها مكة والمدينة.

يذكر أن السلطات السعودية سجلت إلى الآن عشر حالات وفاة من بين 1563 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.