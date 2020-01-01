دولة أوروبية ترفض العزل الصحي، والعلماء يحذّرون

جهينة نيوز:

حذر أطبّاء من أن رفض دولة السويد الدخول في عزلة بسبب تفشي فيروس كورونا قد يؤدي إلى كارثة بشرية كبيرة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية فإن أكثر من ألفي طبيب وعالم وأستاذ وقعوا على عريضة دعوا فيها الحكومة السويدية إلى فرض قيود صارمة وفورية لكبح تفشي فيروس كورونا في البلاد.ولا تزال الحياة اليومية في السويد مستمرة كالمعتاد لاسيما في الحانات والمدارس والمطاعم ودور السينما، رغم دخول بقية دول أوروبا في حالة إغلاق عام بسبب تفشي فيروس كورونا

من جهة أخرى أصر كبير علماء الأوبئة في السويد "أندرس تيجنيل" على أن سياسات الحكومة بشأن التعامل مع انتشار فيروس كورنا من خلال رفض الإغلاق العام ستثبت فعاليتها، وقال: <نحن نحاول إبطاء الانتشار بما يكفي. لا يوجد أي دليل على الإطلاق على أن القيام بالمزيد من الإجراءات في هذه المرحلة سيحدث أي فرق، من الأفضل القيام بإجراءات صارمة على فترات زمنية محددة للغاية، والحفاظ على معدلات التشغيل بحدها الأدنى في مثل هذه الحالات لأقل وقت ممكن>.

يذكر أن السويد سجّلت حتى الآن أكثر من 4 آلاف إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة ل180 حالة وفاة، فيما تقول الحكومة هناك إن الإغلاق سيؤدي إلى كارثة اقتصادية كبرى في البلاد.