"روزفلت" تستغيث والسلطات الأمريكية تُعلّق

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية على لسان وزيرها "مارك إسبر"، أنه لن يتم إجلاء طاقم حاملة الطائرات الأمريكية "ثيودور روزفلت" التي ترسو في غوام.

حيث قال إسبر في مقابلة له على قناة "سي بي إس": "لا أعتقد أننا في تلك المرحلة، نحن ننقل الكثير من الإمدادات والمساعدات الطبية إلى الحاملة في غوام. نحن نقدم موظفين طبيين إضافيين وفقا للحاجة".

وأشار أيضاً إلى أن جيش الولايات المتحدة هو جزء من المعركة ضد الفيروس التاجي، حيث قال: "إن جيش الولايات المتحدة هو جزء من المعركة ضد الفيروس التاجي وفي الوقت نفسه، يحارب تفشي المرض على إحدى حاملات الطائرات المنتشرة. وقد ثبت أن أكثر من 70 بحارًا على متن السفينة، التي ترسو حاليًا في غوام، مصابون بالفيروس التاجي. وأرسل القبطان رسالة عاجلة إلى البحرية الأمريكية يطلب المساعدة".

وأضاف: "يسعدني أن أبلغكم أن أياً منهم (الطاقم) لا يعاني من أعراض خطيرة. في هذه المرحلة من الزمن، نحاول التأكد من احتوائنا للفيروس، وأننا ننشر أطقم اختبار، ونحصل على تقييم جيد لكمية الطاقم المصاب. وبعد ذلك، بطبيعة الحال، سنقوم باتخاذ تدابير أخرى لضمان أن نتمكن من تشغيل الحاملة والاستعداد مرة أخرى لمواصلة مهمتها".

وكان قبطان حاملة الطائرات قد طلب من السلطات الأمريكية يوم أمس مساعدة طارئة لوقف تفشي فيروس كورونا على سفينته التي تحوي على متنها أكثر من أربعة آلاف شخص، حيث تأكدت إصابة العديد من الأشخاص على متنها في وقت سابق.