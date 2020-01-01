بريطاني يستخدم حيلة غريبة للتنقل في الطرقات بأوقات الحجر الصحي

جهينة نيوز:

استخدم رجل بريطاني حيلة ماكرة للتنصل من القوانين الصارمة التي فرضتها الحكومة على المواطنين المخالفين لأنظمة الحجر الصحي المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وسجل المواطنون مشاهد لتنقل شخص لم تحدد هويته، قام بالتنكر بزي شجرة صغيرة، واستغلال الحدائق المنتشرة في البلدة للتخفي والتنقل بطريقة كوميدية.

وبحسب موقع "ibtimes"، صور الزوجان نيكولاس موراي ومادلين ماي ديفيز، من نافذة منزلهما، الفيديو الذي يظهر فيه رجل يرتدي أوراق الشجر، ليقوم بالتخفي والهروب من السلطات المحلية بعد فرض الحجر الصحي.

وبحسب الموقع، فقد حصد الفيديو خلال يوم واحد أكثر من 16.5 مليون مشاهدة، لتصدر قائمة الفيديوهات البريطانية في وسائل التواصل الاجتماعي.

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، أمس الثلاثاء، تسجيل 381 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، وهو أكبر معدل زيادة يومية منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.

أعلنت هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا أن عدد حالات الوفاة جراء تفشي فيروس كورونا في إنجلترا ارتفع بنسبة 29 في المئة إلى 1651 حالة مع وفاة شاب عمره 19 عاما لم يكن يعاني من أي مشكلات صحية كامنة