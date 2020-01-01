كورونا .. تخصيص رقم مجاني لتلقي البلاغات عن الأشخاص الذين يدخلون سورية بطريقة غير شرعية

جهينة نيوز:

خصصت وزارة الداخلية في سورية الرقم المجاني 193 على الهاتف الثابت و(193-011) على الجوال لتلقي البلاغات على مدار الساعة من المحافظات كافة عن الأشخاص الذين يدخلون سورية بطريقة غير شرعية و ذلك ضمن الخطة السورية للتصدي و الوقاية من فيروس كورونا.

وأهابت الوزارة في إعلان تلقت جهينة نيوز نسخة منه بالمواطنين عدم التستر على الأشخاص الذين يدخلون سورية بطريقة غير شرعية والمبادرة للإبلاغ عنهم حرصاً على الصحة العامة.

وكانت الوزارة أكدت أن جميع المواطنين السوريين الذين يدخلون القطر من لبنان عبر المعابر غير الشرعية سيتم الحجر عليهم والتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء وملاحقة كل من سهل عملية دخولهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.