40 منشأة متخصصة بصناعة المعقمات والمطهرات مستمرة بالعمل في ريف دمشق

جهينة نيوز:

أوضح المهندس محمد فياض مدير صناعة ريف دمشق أنه في سياق تنفيذ الإجراءات الحكومية للتصدي لفيروس كورونا وضمان استمرار القطاعات الإنتاجية بالعمل تم تشكيل لجان متابعة لضمان استمرار العملية الإنتاجية في القطاع الخاص بالتعاون بين وزارة الصناعة ومحافظة الريف وغرفة الصناعة عبر اتخاذ مجموعة إجراءات كمنح مهمات لتسهيل تنقل العاملين وسيارات الشحن خلال فترات حظر التجول إضافة إلى دعم المشروعات الصناعية والحرفية الصغيرة والمتوسطة عبر تأمين كل مستلزمات الإنتاج من المواد الأولية وتشجيع وحماية المنتج الوطني ودعم سعر فوائد القروض وإلغاء العمل بمؤنة الاستيراد للقطع الأجنبي للمواد الداخلة في الصناعة ومستلزمات العملية الإنتاجية.

ولفت فياض في تصريح لسانا إلى تركيز إجراءات الدعم على الصناعات الكيميائية وخاصة المطهرات والمعقمات ومواد التنظيف حيث تم السماح باستيراد الكحول المركزة لتأمين حاجة معامل المعقمات والمطهرات بما يضمن توفير الحاجة المتزايدة لهذه المواد في السوق المحلية في سياق التصدي لفيروس كورونا مشيراً إلى التركيز على إجراءات الوقاية في كل المنشآت الصناعية والحرفية العاملة إضافة إلى مراقبة جودة المواد ومطابقتها للمواصفات القياسية.

وأشار فياض إلى استمرار العمل والإنتاج في كل المنشآت الخاصة بإنتاج المعقمات والمطهرات ومواد التنظيف حيث لم تتوقف أي منشاة عن العمل خلال الفترة الحالية مبيناً وجود 40 منشأة عاملة متخصصة بصناعة المعقمات والمطهرات في ريف دمشق تؤمن جزءاً كبيراً من حاجة السوق المحلية كما يوجد عدد آخر قيد التنفيذ والتجهيز لدخول حيز الإنتاج.

ورخصت مديرية صناعة ريف دمشق 24 مشروعاً صناعياً في القطاع الكيميائي خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي.