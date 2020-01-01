بنما تحد من انتشار كورونا بتفريق الجنسين في الشارع!

جهينة نيوز:

أعلنت حكومة بنما عن إجراءات حجر صحي جديدة صارمة وذلك من خلال فصل المواطنين حسب الجنس في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

وتبدأ الإجراءات اعتبارا من اليوم الأربعاء، حيث لن يتمكن الرجال والنساء من مغادرة منازلهم إلا لمدة ساعتين في كل مرة، وفي أيام مختلفة.

وسيتمكن الرجال من الذهاب إلى السوبر ماركت أو الصيدلية أيام الثلاثاء والخميس والسبت، وسيسمح للنساء بالخروج أيام الاثنين والأربعاء والجمعة.

ولن يسمح لأحد بالخروج يوم الأحد، ومن المنتظر أن تستمر الإجراءات الجديدة لمدة 15 يوما.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤولون في قطاع الصحة في بنما تسجيل 5 وفيات جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 14 حالة، كما تم تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

المصدر: SBS