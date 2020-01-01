استدعاء غوايدو بتهمة تدبير انقلاب ومحاولات اغتيال في فنزويلا

جهينة نيوز:

أعلن المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب عن أنه استدعى زعيم المعارضة اليمينية خوان غوايدو للمثول أمام النيابة العامة بتهمة تدبير محاولة انقلاب ومحاولة اغتيال مسؤولين حكوميين.

وقال صعب خلال مؤتمر صحفي إن النيابة العامة ستحاكم غوايدو لاتهامه بارتكاب جريمة الخيانة ضد الوطن والاتجار غير المشروع بأسلحة والإرهاب ومحاولة اغتيال، مضيفاً أنّه استدعى غوايدو للمثول أمام النيابة يوم الخميس المقبل على خلفية تحقيق أجري الأسبوع الماضي حول العثور على مخبأ للأسلحة في كولومبيا ولتورطه في الاتهامات التي وجهها له مؤخراً الجنرال الفنزويلي المتقاعد كليفر ألكالا كوردونز.

يشار إلى أنّه تمّ ضبط ترسانة من الأسلحة في بارانكويلا بكولومبيا في الـ 23 من آذار الماضي كان من المقرر نقلها بشكل غير قانوني إلى فنزويلا لاستخدامها ضدها من قبل مجموعات تم تدريبها في كولومبيا حيث اعترف كوردونز علنا بمشاركته في الحدث وأكد أنه حصل على تعليمات غوايدو بهذا الخصوص.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعلن أواخر نيسان 2019 عن إفشال محاولة انقلاب نفذتها مجموعة من العسكريين الخارجين عن الشرعية والمدعومين من قبل المعارضة اليمينية وواشنطن.