وفاة رئيس الوزراء الصومالي الأسبق بعد إصابته بفيروس "كورونا"

جهينة نيوز:

توفي رئيس الوزراء الصومالي الأسبق نور عدي اليوم الأربعاء، بعد تأكيد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت أسرته في خبر عاجل أن نور عدي رئيس الوزراء الصومالي الأسبق توفي، اليوم، بعد تأكيد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد في العاصمة البريطانية لندن.

​وكان الاتحاد الصومالي لكرة القدم أعلن، الأسبوع الماضي، وفاة نجم المنتخب السابق عبد القادر محمد فرح، عن عمر ناهز 59 عاما، في مستشفى في العاصمة البريطانية لندن بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال الاتحاد الصومالي، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، إن "الصومال خسر أسطورة كرة القدم عبد القادر محمد فرح أمام فيروس كورونا. توفي الأسطورة في مستشفى في لندن. التعازي لعائلته وأقاربه ولعائلة كرة القدم الصومالية بأكملها".