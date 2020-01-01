كيت وينسلت تثير السخرية بتقديمها نصيحة حول "كورونا"

جهينة نيوز

نشرت الممثلة البريطانية كيت وينسلت، التي لعبت دور البطولة في فيلم "العدوى" (Contagion) الذي ماتت فيه شخصيتها، فيديو تنصح فيه الناس حول كيفية وقف انتشار فيروس كورونا.

وشاركت النجمة البالغة من العمر 44 عاماً، إلى جانب مات دامون ولورانس فيشبورن، المشاركين في فيلم ستيفن سودربيرغ لعام 2011 حول عدوى مميتة تنتشر بسرعة حول العالم، في ما وُصف بـ"لم شمل افتراضي"، حيث يصورون أنفسهم لنشر نصائح حول أفضل الممارسات للوقاية من Covid -19.

ولعبت وينسلت دور عالمة وبائية تحاول وقف انتشار الفيروس، وتقول النصيحة التي قدمها لها "الخبراء" بينما يدور التصوير حول "اغسل يديك كما لو كانت حياتك تعتمد عليه".

وأثارت الممثلة، التي اشتُهرت بدور البطولة في فيلم "تايتانيك"، جدلاً ونقاشاً حاداً على "تويتر"، أمس الثلاثاء، حيث يسخر الكثيرون من فكرة قيام ممثلة بتقديم إعلانات الخدمة العامة بشأن جائحة، افتراضياً.

وكان الكوميدي جوناثان باي، أقل حماساً لتلقي نصائح وينسلت حول "كيفية البقاء على قيد الحياة بعد أن تبدأ سفينة الرحلات الفاخرة الخاصة بك في الغرق"، مصراً على أن "هذا اللوح لديه مساحة لشخصين"، في إشارة إلى مشهد شهير في "تايتانيك".

وأثارت حقيقة أن شخصية وينسلت ماتت في منتصف فيلم "العدوى"، موجة من السخرية "الوحشية" على مواقع التواصل الاجتماعي، من حملتها التوعية حول فيروس كورونا.