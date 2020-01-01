الجزائر تستورد 100 مليون كمامة

جهينة نيوز

أعلن عبد الرحمن لطفي جمال بن باحمد الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، عن استيراد الحكومة الجزائرية لـ 100 مليون كمامة واقية.

وقال إنّ عملية الاستيراد ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة، مشيراً إلى أنّ الجزائر ستستلم 10 ملايين كمامة في 5 نيسان القادم، وفقاً لمصادر أخبار جزائرية.

وقال باحمد إنّ المخزون الحالي للكمامات في الجزائر يقدر بـ7 ملايين كمامة واقية، وأضاف أنه سيتم استيراد 11 مليون كمامة واقية يوم 12 نيسان.

وتأتي خطة الجزائر ضمن جهودها لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وكانت السلطات الجزائرية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن فرض حظر تجول في العاصمة وحجر كلي في ولاية البليدة، وذلك في إطار جهود مكافحة انتشار وباء كورونا.