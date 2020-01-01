رداً على تقاعسه.. إيطاليون يحرقون علم الاتحاد الأوروبي ويستبدلونه بالروسي

جهينة نيوز

قام بعض الإيطاليين بحرق علم الاتحاد الأوروبي، تعبيراً عن غضبهم لانعدام مساعدته لهم خلال أزمتهم المأساوية مع فيروس كورونا، الذى أودى بحياة أكثر من 12 ألف إيطالي.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر أشخاصاً بصدد حرق العلم مع تشغيل النشيد الوطني الإيطالي، معبرين عن استيائهم من موقف الاتحاد الأوروبي وتقاعسه عن مساعدتهم وإنقاذهم من الأزمة.

وأرفقوا الفيديوهات بوسم #CiSalviamoDaSoli الذي يعني: "نحن سننقذ أنفسنا".

وفي أحد الفيديوهات، ظهر ناشط إيطالي وهو يقوم بإنزال علم الاتحاد الأوروبي، ويرفع مكانه علم روسيا، بسبب المساعدات التي قدمتها لإيطاليا من أجل محاربة تفشى كورونا.

وتعدّ إيطاليا من أكثر دول العالم تضرراً بفيروس كورونا، حيث يتصدر عدد الوفيات المرتبة الأولى عالمياً، بفارق كبير عن الصين، مركز تفشى الوباء.

وأعلنت السلطات الصحية الإيطالية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 837 وفاة و4053 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 12428 وعدد الإصابات إلى 105792.