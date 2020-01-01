الداخلية تخصص رقماً للتبليغ عن الأشخاص الذين يدخلون سورية بطريقة غير شرعية

جهينة نيوز

خصصت وزارة الداخلية الرقم المجاني 193 على الهاتف الثابت و(193-011) على الجوال لتلقي البلاغات على مدار الساعة من المحافظات كلها عن الأشخاص الذين يدخلون سورية بطريقة غير شرعية.

وأهابت الوزارة، في إعلان لها، بالمواطنين عدم التستر على الأشخاص الذين يدخلون سورية بطريقة غير شرعية والمبادرة للإبلاغ عنهم حرصاً على الصحة العامة.

وكانت الوزارة أكدت أن جميع المواطنين السوريين الذين يدخلون القطر من لبنان عبر المعابر غير الشرعية سيتم الحجر عليهم والتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء وملاحقة كل من سهل عملية دخولهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.