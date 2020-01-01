إصابات جماعية بكورونا في كنائس ومستشفيات بكوريا الجنوبية

جهينة نيوز:

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية بواقع 101 حالة خلال اليوم الأخير بعد تسجيل إصابات جماعية في مستشفيات وكنائس وزيادة الحالات الوافدة من الخارج.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في كوريا الجنوبية نقلا عن يونهاب إن أكبر عدد من الاصابات الجديدة (24 حالة) تم رصدها في العاصمة سيئول، بسبب حالات الإصابة الجماعية في كنيسة مانمين وحالات وافدة وسط القادمين من الخارج.

وفي إقليم كيونغكي الذي يحيط بالعاصمة سيئول رصدت 23 إصابة جديدة، حيث تم تأكيد 8 حالات في مستشفى سانت ماري في إيجونغبو شمال شرق العاصمة، ليرتفع عدد المصابين في المستشفى إلى 10 أشخاص.

وسجل إقليم دايغو جنوب شرقي البلاد إحدى البؤر الأساسية للوباء، 20 حالة جديدة مع اكتشاف إصابات بصورة متواصلة في عدد من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في المنطقة.

ووصل إجمالي المصابين بكورونا في البلاد إلى 9887 شخصا حتى اليوم الأربعاء، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 165 بزيادة 3 حالات عن العدد المسجل الثلاثاء، وتماثل للشفاء ما مجموعه 5567 شخصا بزيادة 159 عن اليوم السابق.