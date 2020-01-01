لا أحد يستقبلهما.. تحذير من ارتفاع عدد وفيات كورونا على متن سفينتين أمريكيتين

جهينة نيوز:

حذر رئيس شركة "هولاند أميركا" المشغلة لسفينتين سياحيتين تقلان أربع وفيات وعشرات المرضى الذين يعانون من عوارض فيروس كورونا المستجد من إمكانية ارتفاع الحصيلة في حال لم يسمح للسفينتين بالرسو في فلوريدا.

وقال أورلاندو آشفورد في رسالة صغيرة مفتوحة نشرت في صحيفة "صان سينتينيل" المحلية: "توفي أربعة ركاب وأخشى أن يكون مزيد من الأرواح في خطر"، في وقت لم يبد حاكم ولاية فلوريدا استعداده لاستقبال السفينتين.

وقال آشفورد: "في 30 اذار، كان 76 راكبا و117 من أفراد طاقم السفينة زاندام يعانون من أمراض تشبه الإنفلوانزا وأثبتت الفحوص إصابة ثمانية منهم بالفيروس".

وأضاف أن هؤلاء "أشخاص حظهم سيئ علقوا رغما عنهم في القيود الصحية والسياسية والحدودية التي اجتاحت العالم بسرعة".

وأشار إلى أن "الأمم ركزت على أزمة كوفيد-19 التي تمر بها فقط"، مشيرا إلى أنها "أدارت ظهرها لآلاف الأشخاص في البحر".

وتعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بالتدخل لإقناع حاكم فلوريدا. فقال: "سأقوم بالأمر الصحيح. ليس فقط لنا إنما للبشرية"، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".

وتريد سفينة "زاندام" السياحية وسفينة "روتردام" التي أُرسلت لنجدتها من خلال تقسيم الركاب على سفينتين، الرسو الخميس في فورت لودرديل على بعد 50 كيلومتراً شمال ميامي.

لكن السلطات المحلية تعارض الأمر والحاكم، رون ديسانتيس، قال إنه لا يريد استقبال أشخاص أُصيبوا على متن سفن.

ووفق أورلاندو آشفورد، هناك 1243 راكبا على متن السفينتين بينهم 305 أمريكيين و257 كنديا، يبحرون في بحر الكاريبي من دون وجهة مؤكدة بعد أن رفضت موانئ في أمريكا اللاتينية مساعدتهم.

وأبحرت زاندام من بوينس آيرس في السابع من آذار وعلى متنها 1800 شخص من عدة جنسيات وكانت متجهة إلى تشيلي.