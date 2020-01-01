مصرع 8 أشخاص وإصابة اثنين جراء انفجار هز جنوب أفغانستان

الأربعاء, 1 نيسان 2020 الساعة 11:56 | سياسة, عالمي

مصرع 8 أشخاص وإصابة اثنين جراء انفجار هز جنوب أفغانستان

جهينة نيوز:

أعلنت الشرطة الأفغانية اليوم الأربعاء مصرع ثمانية مدنيين على الأقل وإصابة اثنين، جراء انفجار قنبلة على جانب طريق في ولاية هلمند جنوبي أفغانستان.

وذكرت قناة "تولو نيوز" الأفغانية نقلا عن مسؤولين أفغان أن الانفجار وقع في منطقة نهر السراج التابعة لهذه الولاية هلمند.

ولا توجد حتى الآن تفاصيل أخرى حول الحادث.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال العنف ما زالت مستمرة في البلاد رغم الاتفاق المبرم بين حركة طالبان والولايات المتحدة، كما تشهد البلاد أيضا أزمة سياسية حادة على أثر عدم اعتراف الأطراف السياسية بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في وقت سابق من العام الجاري.

ووقعت الولايات المتحدة، في شباط، اتفاقا مع طالبان يقضي بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، لكن التقدم المطلوب إحرازه نحو مفاوضات بين الحركة والحكومة الأفغانية تأخر بسب خلافات بين السياسيين الأفغان وخلاف بين طالبان والحكومة حول الإفراج عن السجناء ووقف محتمل لإطلاق النار، كشروط مسبقة للمحادثات.


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