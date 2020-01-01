كورونا: اصابات بالجملة في كيان الاحتلال الاسرائيلي بينهم "جنرالان بارزان"

جهينة نيوز:

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في كيان الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية أكبر ارتفاع يومي منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، بتسجيل 760 إصابة جديدة.

وأكدت وزارة صحة الكيان اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغ منذ صباح أمس 5591، وسجلت 233 من الحالات الجديدة خلال الليلة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن 97 من المرضى لا يزالون في حالة خطرة و76 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتشافى منذ أمس مصابان بالفيروس في إسرائيل، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 226.

في الوقت نفسه أعلن مستشفى في بئر السبع أن سيدة مسنة تبلغ من العمر 98 عاما أصبحت الضحية الـ21 للفيروس في إسرائيل.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال تشخيص إصابة جنرالين بارزين جديدين فيه بكورونا، وهما قائد الجبهة الداخية الجنرال تامر يادي وقائد مديرية العمليات أهارون هاليفا.

وأكد الجيش أن الجنرالين البارزين وضعا قيد الحجر الصحي حتى نهاية الأسبوع.

وجاء ذلك بعد يوم من الإعلان رسميا عن إصابة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي بكورونا.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل